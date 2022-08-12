Школы в нескольких штатах США получат огнестрельное оружие для защиты учеников

В нескольких округах штатов Флорида и Северная Каролина охрану школы решили снабдить огнестрельным оружием для защиты учеников в случае стрельбы, пишет NBC News. Однако в американских профсоюзах учителей раскритиковали инициативу, посчитав «неразумным» решение внедрять оружие в среду, где ежедневно находятся сотни учеников.

Сегодня шериф Флориды борется с огнём огнём.

УЭЙН АЙВИ, шериф округа Бревард: Я твёрдо убеждён, что если вы не ответите насилием на насилие, вас жестоко убьют.



Шериф округа Бревард Уэйн Айви опубликовал это видео в Facebook*, объясняя, зачем выдаёт заместителям по школьным вопросам длинноствольное оружие, которые станут частью, цитата, «униформы нового образца».

УЭЙН АЙВИ: Тактический внешний вид, который свидетельствует о том, что мы серьёзно настроены, когда речь идёт о защите наших детей. И тактическое преимущество, которое предоставляет нашей команде возможность мгновенно реагировать на стреляющего.



И он не единственный. Шериф Северной Каролины предпринимает аналогичные меры, вооружая всех школьных офицеров винтовками AR-15, в связи с участившимися случаями стрельбы в школах по всей стране.

БАДДИ ХАРВУД, шериф округа Мэдисон: Я очень расстроен тем состоянием, к которому движется наша страна. И если мы не нажмём на тормоза и не развернёмся, нас ждёт катастрофа.

Эти меры принимаются в связи со стрельбой в школе Увальде в Техасе, где видеозапись с камер наблюдения показала, что офицеры ждали в коридорах и не решались уничтожить вооружённого стрелка.

БАДДИ ХАРВУД: И если они придут в мою школу, я хочу, чтобы у моих офицеров была возможность ответить насилием на насилие.

По его словам, оружие, которое будет приобретено на пожертвования местных жителей, будет храниться в сейфах в неизвестном месте в каждой школе, а офицеры пройдут подготовку. Отец детей, которые ходят в местную школу, и владелец оружейного магазина утверждает, что этот шаг поможет защитить его детей.

ЭНДРЮ ЭРРОВУД, отец: У них, по возможности, должно быть то же оборудование, которое будет у стреляющего. И они должны иметь возможность уничтожить его с большего расстояния, если потребуется.

Однако Американская федерация учителей критически отнеслась к размещению в школах оружия.

РЭНДИ ВАЙНГАРТЕН, глава Американской федерации учителей: Консервативные политики знают, что это очень важно. Они должны обеспечивать безопасность детей и школы. Но выдвигают инициативу, которая увеличит число правонарушений, а не сократит. Это неправильно.

Но в Огайо губернатор Майк Девайн подписал закон, упрощающий правила ношения огнестрельного оружия для учителей в школах. Вместо 700 часов обучения, теперь им достаточно пройти всего 24 часа обучения.



МАЙК ДЕВАЙН, губернатор штата Огайо: Это обучение будет специально для тех, кто работает в школах.

По словам губернатора, от школ не требуется вооружать учителей, но учителя всё же сопротивляются инициативе.

ШЭРИ ОБРЕНСКИ, глава профсоюза учителей Кливленда: Внедрять огнестрельное оружие в среду, где каждый день находятся сотни учеников, просто неразумное решение.

КЭРРИ САНДЕРС, корреспондент NBC News: Семьи погибших и те, кто выжил после стрельбы в школе Паркленда, штат Флорида, сейчас ждут вынесения приговора стрелку, который убил 17 учеников и сотрудников школы Марджори Стоунман Дуглас. Один из выживших в трагедии заявил мне, что если бы тогда у них была та защита, которая сейчас есть в округе Бревард, штат Флорида, возможно, только возможно, этой стрельбы не случилось бы.

Дата выхода в эфир 11 августа 2022 года.

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