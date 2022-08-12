Частные пляжи на Лазурном берегу уличили в расизме

Темнокожим и арабам чаще отказывают в посещении частных пляжей Лазурного берега из-за нехватки мест, тогда как для белых его находят, выяснила неправительственная правозащитная ассоциация SOS Racisme. Организация провела эксперимент, снятый скрытой камерой, и теперь намерена в суде доказать систематическую дискриминацию в некоторых заведениях общего пользования, передаёт BFM TV.

Этой паре африканского происхождения не везёт, когда они пытаются попасть на этот частный пляж.

ФРАНЦУЖЕНКА: Добрый день, мы бы хотели арендовать два лежака на пляже.

АДМИНИСТРАТОР: Это невозможно. Мест нет до следующего воскресенья.

Однако на видео, которое правозащитная организация SOS Racisme сняла скрытой камерой спустя несколько минут, эти же сотрудники кажутся гораздо менее категоричными, общаясь с другой парой — на это раз белой.

АДМИНИСТРАТОР: Я думаю, что мест нет, давайте проверю.

И после проверки:

АДМИНИСТРАТОР: Если вам подойдёт, можно расположиться на понтоне.

Разницу в подходе раскритиковала ассоциация, которая проводила этот эксперимент после нескольких сообщений о дискриминации.

ДОМИНИК СОПО, председатель SOS Racisme: В Антибах и его пригороде Жуан-ле-Пен мы проверили 10 частных пляжей. Треть из них принимала белых, а темнокожим и арабам говорили, что мест нет.

SOS Racisme собирается направить жалобу на дискриминацию, которую полностью отрицает одно из обвинённых заведений.

ОДНО ИЗ ОБВИНЁННЫХ ЗАВЕДЕНИЙ: Компания ожидает возбуждения дела, чтобы восстановить факты, искажённые в этом монтаже, который не учитывает реальное положение дел.

В случае передачи в суд это дело может оказаться трудным.

АРИЕ АЛИМИ, адвокат и член национального бюро Лиги прав человека: Большинство случаев дискриминации остаются незаметными. Главная проблема, очевидно, — предоставить доказательства. Как доказать, что нам отказывают в чём-то из-за происхождения или какой-то другой особенности? Конечно, намного легче, если есть такое свидетельство, как представленное SOS Racisme.

Если отказ (в предоставлении услуги. — ИноТВ) со стороны заведения общего пользования посчитают дискриминирующим, его руководителям грозит до 5 лет тюрьмы и 75 тысяч евро штрафа.

Дата выхода в эфир 11 августа 2022 года.