Волонтеров ЕР отблагодарила стихами 97-летняя жительница Херсонской области

Ежедневно гуманитарная миссия «Единой России» в Херсонской области выезжает в села, чтобы доставить продукты и лекарства нуждающимся. Волонтеры побывали в Скадовске, Новониколаевке, Александровке и Хатках Скадовского района, а также Приветном Алешковского района, где раздали более 10 тонн продуктовой и лекарственной помощи.

«Несмотря на то, что сейчас жители Херсонской области начали получать российские социальные выплаты, они все равно нуждаются в гуманитарной помощи. Из общения понятно, что процесс перестраивания только начался, и многие еще даже не могут привыкнуть к мысли, что перестают жить в долг. Раньше пенсионеры считали каждую копейку, большую часть пенсии тратили на коммуналку. А сейчас коммунальные платежи в Херсонской области снизились примерно на 40%, и при этом размеры пенсии увеличились. Еще и с продуктами помогаем. Люди говорят: «Спасибо!». И с каждым разом мы видим все больше улыбок. Жизнь начинает налаживаться», – отметил депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарной миссии партии по направлению «Юг» Игорь Кастюкевич.

Среди тех, кто уже получил пенсию от Российской Федерации – 97-летняя жительница Новониколаевки, труженица тыла Александра Яковлевна. Женщина пришла за гуманитарной помощью, а в качестве благодарности волонтерам за их труд, прочитала стихотворение о Великой Отечественной войне, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Будучи подростком, Александра Яковлевна рыла окопы и помогала советским солдатам.

«Слепа и глуха, но ум и память у меня хорошие. Я все понимаю! Получила пенсию – лекарств на нее набрала и долги раздала. Вот продукты взяла. Спасибо вам всем за помощь! Те, кто отказывается от продуктов – бандеровцы и националисты, которые нагребли уже и награбили. Некоторые не идут за помощью, потому что еще боятся. А я ничего не боюсь! Я всю жизнь работала, окопы рыла во время войны. Помню, как с односельчанами шли против немцев с лопатами. Чего мне еще бояться?!» – поделилась Александра Яковлевна.

По словам жителей села Александровка, они также начали получать пенсии. Сейчас одна из основных проблем населения – отсутствие лекарств и квалифицированной медпомощи. Вместе с продуктами, добровольцы раздали людям медикаменты, а врач гуманитарного центра «Единой России» в Херсоне провел консультации и собрал заявки на оказание узкопрофильной помощи.

Списки людей, которым нужна помощь, собрали и жители села Приветного Алешковского района. Гуманитарная миссия уже доставила сюда 140 наборов с продуктами и медикаментами. В каждом из сел семьям с новорожденными детьми участники гуманитарной миссии вручают наборы для новорожденных от «Единой России».

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