 

Сборную России на Международной олимпиаде по информатике пригласили на стажировку в VK

12.08.2022, 11:55, Новости дня
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Четверо участников сборной РФ на Международной олимпиаде по информатике – 2022 доказали свой потенциал, они приглашены на стажировку VK в 2023 году, сообщил директор по связям с вузами VK Сергей Марданов.

«VK поддерживает талантливых школьников в стремлении найти свое призвание в мире IT. Сегодняшние старшеклассники, интересующиеся технологиями, – это будущее российской IT-индустрии. Ребята, вошедшие в сборную нашей страны на Международной олимпиаде по информатике, уже доказали свой потенциал. Мы познакомили их с нашей компанией и ведущими экспертами в IT и пригласили к нам на стажировку в следующем году. Желаем ребятам успехов на олимпиаде и надеемся на новые встречи в VK», – сообщаются его слова на сайте компании.

Россию на Международной олимпиаде по информатике – 2022, представляют Александр Бабин из Красноярска, Данил Клищ из Челябинска, Всеволод Нагибин из Новосибирска и Федор Ромашов из Москвы. Российская команда участвует в соревнованиях дистанционно – из кампуса Московского физико-технического института. Все четыре участника команды получили приглашения на стажировку VK в 2023 году.

Сотрудники образовательного направления компании рассказали о самых востребованных и перспективных IT-профессиях и о карьерных возможностях в VK, а также провели ребятам экскурсию по офису. Школьники пообщались с ведущими разработчиками технологий искусственного интеллекта, которые провели с ребятами тестовые собеседования и дали рекомендации по развитию профессиональных навыков.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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