В Черновцах демонтировали памятник советскому солдату
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Памятник советскому солдату с «Монумента Победы 1941-1945 годов» демонтировали в Черновцах, сообщили в Черновецком горсовете.
«Дольше возились с документами. Всего через час сняли памятник красноармейцу с постамента на Соборной площади. Ни в коем случае уничтожать его не будем. Переместим туда, где ему место», – передает ТАСС сообщение совета.
В городском совете также сообщили, что пока не решили, что будет установлено на месте памятника, сама же скульптура пока отправлена на хранение.
Монумент Победы в Черновцах был построен в 1946 году в честь освобождения города от нацистов. Представляет собой гранитный обелиск, у подножия которого стояла бронзовая скульптура красноармейца.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обратился к властям Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника Екатерине II.
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