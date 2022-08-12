 

В Черновцах демонтировали памятник советскому солдату

12.08.2022, 11:55, Новости дня
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Памятник советскому солдату с «Монумента Победы 1941-1945 годов» демонтировали в Черновцах, сообщили в Черновецком горсовете.

«Дольше возились с документами. Всего через час сняли памятник красноармейцу с постамента на Соборной площади. Ни в коем случае уничтожать его не будем. Переместим туда, где ему место», – передает ТАСС сообщение совета.

В городском совете также сообщили, что пока не решили, что будет установлено на месте памятника, сама же скульптура пока отправлена на хранение.

Монумент Победы в Черновцах был построен в 1946 году в честь освобождения города от нацистов. Представляет собой гранитный обелиск, у подножия которого стояла бронзовая скульптура красноармейца.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обратился к властям Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника Екатерине II.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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