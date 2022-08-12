Отдыхающая в Турции Татьяна Брухунова показала ягодицы

Татьяна Брухунова, отдыхающая с Евгением Петросяном и ребенком в Турции, показала ягодицы. По словам спутницы жизни легендарного юмориста, муж одобрил ее фото в купальнике и сам лично сделал снимок в ее любимом ракурсе.

76-летний Евгений Петросян уже почти три года состоит в браке с бывшей помощницей Татьяной Брухуновой. Несмотря на разницу в возрасте в 44 года, в марте 2000 года молодая жена родила именитому комику сына, названого в честь дедушки Ваганом. Брухунова не спешит делиться с поклонниками личной информацией, являясь публичной персоной. Даже о ее беременности и рождении малыша общественность узнала в самый последний момент.

Также на страницах профилей молодой мамы в соцсетях нет обилия откровенных снимков, как это обычно практикуют супруги звезд. Однако в этот раз Татьяна Брухунова решилась продемонстрировать свою фигуру во время отдыха на одном из турецких курортов. По ее словам, снимок в ее любимом ракурсе одобрил лично Евгений Ваганович, более того, он сам сделал откровенный снимок жены.

Таким образом, публикация показывает Брухунову «глазами ее любимого» мужчины. Следует отметить, что в соцсети девушка ведет фотодневник семейного отпуска, из которого видно, как они веселятся, отдыхают и пробуют местные деликатесы. Однако столь открытых снимок с полуобнаженным телом ранее Татьяна Брухунова старалась не публиковать. Сдержанность ее гардероба и приверженность к строгим формам была и остается «фишкой» ее имиджа.