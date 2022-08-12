Открылся сайт программы “Миллион призов” для участников онлайн-голосования 9-11 сентября

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12.08.2022, 11:40, Разное
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На сайте размещена информация о сроках проведения акции, условиях участия, призах и многом другом. Москвичам, которые проголосуют на выборах дистанционно, придет СМС с уникальным кодом для участия.

Розыгрыш призов пройдет три дня – 10, 11 и 12 сентября. Для участия необходимо проголосовать онлайн до 20:00 накануне каждого розыгрыша.

Для получения призовых баллов победителям нужно активировать код до 26 сентября. Баллы можно потратить в магазинах, заведениях общепита, музеях, пополнить карту “Тройка” или направить их на благотворительность.

В рамках акции разыграют 100 автомобилей, а также от трех до 10 тысяч призовых баллов. Один балл равен одному рублю.

В 2021 году среди участников онлайн-голосования разыграли 250 тысяч призов. Самые удачливые избиратели стали обладателями квартир и автомобилей.

С 9 по 11 сентября москвичи будут выбирать муниципальных депутатов. Голосование состоится во всех районах, кроме Щукина и большей части ТиНАО.


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