Армия Эстонии подорвала подземный ход, который жители Нарвы прорыли в Россию

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур на экстренной пресс-конференции сообщил об успешной ликвидации туннеля между Нарвой и Ивангородом, который был возведён местными эстонцами.

Чиновник рассказал, что подпольную группу выявили контрразведчики. Злоумышленники целый месяц рыли подземный ход с целью установить контакт с россиянами на противоположном берегу реки Нарвы.

– В ходе специальной операции бандиты были задержаны, а туннель уничтожен, – утверждает он.

По информации эстонских СМИ, шесть жителей Нарвы начали строить подземный ход в конце июня, когда появились первые сообщения о грядущем запрете для россиян въезжать в Эстонию. Высокопоставленный сотрудник контрразведки на условиях анонимности рассказал газете Noorte Hääl о первых показаниях членов бандгруппы.

Они утверждают, что копали исключительно для того, чтобы не потерять связь со своими родственниками в России. То есть, они планировали через этот туннель переправлять русских, которые из-за санкций не могут официально пересечь границу.

МИД России пообещал оказать задержанным юридическую и финансовую помощь.

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