Крёстные матери бриллиантовой мафии

Разложение советского строя стало очевидным в конце 1970-х, когда члены семей руководителей партии и государства погрязли в скандалах с криминальным душком.

В 1970-х многие граждане Советского Союза, особенно те, кто был близок к властям и столичным творческим кругам, знали, что многое в стране делается для Галочки. Эта Галочка имела отчество и фамилию. Её звали Галина Леонидовна Брежнева, и она была дочерью генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. Высокопоставленный родитель давно уже махнул рукой на воспитание взбалмошной дочери. О её бурной личной жизни и экстравагантных выходках по всему СССР ходили легенды.

Ещё в 1951 году 22-летняя дочь первого секретаря ЦК Компартии Молдавской ССР бросила учёбу на филологическом факультете университета и вышла замуж за циркового акробата Евгения Милаева, который был старше её на 20 лет. Галина с мужем вели кочевую жизнь по циркам СССР, пока тестя акробата не перевели на работу в ЦК КПСС. Тут карьера Милаева резко пошла в гору. За несколько лет он стал Героем Социалистического Труда и директором Московского цирка. Правда, приобретённые блага не удержали артиста в лоне семьи. В 1961 году Галина уличила супруга в походе налево и развелась с ним. Слёзные письма брошенного мужа высокопоставленному тестю восстановить семью не смогли.

Следующий брак Галины с 18-летним иллюзионистом Игорем Кио продолжался всего 10 дней. Когда Леонид Ильич узнал, что дочь тайно расписалась с фокусником, он послал вслед счастливой паре офицеров КГБ. Они нашли молодожёнов и изъяли у супруга жену и паспорт со штампом о браке. Назад ему вернули только паспорт, причём новый и без всяких следов бракосочетания. Пара тайно продолжала встречаться ещё несколько лет.

В 1971 году к радости родителей Галина вышла замуж за подполковника внутренней службы Юрия Чурбанова, который ради этого брака бросил прежнюю семью. Новый зять генсеку понравился, и подполковник стремительно дослужился до генерал-полковника, став заместителем министра внутренних дел Щёлокова. Несколько лет супруги жили счастливо, но затем Галина начала скучать: муж постоянно пропадал на службе. Тогда в жизни Галины Брежневой появились два новых увлечения: бриллианты и Борис Буряце.

Лучшие друзья девушек из Кремля — это бриллианты

Поначалу дочь генсека относилась к прозрачным гранёным камушкам, как любая женщина — ей нравились ювелирные украшения с ними, но не более того. С середины 1970-х она стала коллекционировать драгоценности, и это увлечение быстро перешло в маниакальную страсть. Коллекция Галины быстро росла, и хозяйке захотелось сопоставить её с другими подобными собраниями. Ещё пара коллекционерок нашлась в ближайшем окружении дочери генсека. Нездоровую страсть к бриллиантам испытывали жена министра внутренних дел Светлана Щёлокова и актриса Театра Вахтангова Лариса Пашкова — супруга руководителя Союзгосцирка Анатолия Колеватова.

Пользуясь семейным положением, высокопоставленные собирательницы не только ногой открывали двери кабинетов директоров ювелирных магазинов столицы, но и оптом скупали все понравившиеся им украшения. Галина часто расплачивалась не деньгами, а долговыми расписками, которые с готовностью принимали и в государственных магазинах, и на подпольной бриллиантовой бирже. После смерти Брежнева оказалось, что его дочь наделала долгов на немыслимые в советское время 800 тысяч рублей. Впрочем, Брежнева и Щёлокова быстро наловчились извлекать выгоду из своих увлечений.

Раз в несколько лет в СССР поднимали цены на ювелирные украшения. Мероприятие готовилось заранее в обстановке секретности, но дочь генсека всегда знала о предстоящей переоценке. Они с подругой за несколько дней до поднятия цен скупали ювелирку, а через неделю перепродавали весь товар уже по новым ценам. Полученный доход составлял десятки тысяч рублей, который тратился на красивую жизнь.

Одним из элементов этой жизни стал новый любовник Галины Борис Буряце, сын цыганского барона, ещё в юности отбывший небольшой срок за кражу. Брежнева заприметила этого красавчика в труппе цыганского театра «Ромэн». После того, как их знакомство стало гораздо более близким, Буряце тоже начал делать карьеру: сначала он перешёл в московский Театр оперетты, а затем был зачислен в труппу Большого театра. Правда, репетициями и спектаклями певец не очень себя утруждал. Галина была без ума от своего молодого любовника и щедро осыпала его подарками, среди которых была квартира в престижном доме и редкий в Москве тех лет автомобиль «Mercedes». Буряце быстро приобщился к увлечению своей подруги и вскоре получил в столичной криминальной среде прозвище «Борис Бриллиантович». Поговаривали, что он всегда носил в кармане несколько гранёных алмазиков, перебирая которые, советский плейбой успокаивал свои расшатанные нервы.

К концу 1970-х рамки Москвы и даже СССР стали тесноваты высокопоставленным бриллиантофилкам. И они начали посматривать за границу, где уникальные драгоценности можно было продать за гораздо большие деньги. Для налаживания контрабандных связей с Западом бриллиантовая мафия, как многие в Москве уже называли Брежневу, Щёлокову и Буряце, втянула в свои ряды знаменитую актрису Зою Фёдорову, которая регулярно навещала свою дочь, жившую в США, и могла вывозить за кордон камни и антиквариат. Аппетиты бриллиантовых хищниц постоянно росли, и для их удовлетворения уже не хватало ни ассортимента ювелирных магазинов, ни даже мощностей советских гранильных фабрик.

Пропавшее наследство «красного графа»

Одной из богатейших коллекций ювелирных украшений владела вдова писателя Алексея Толстого Людмила Ильинична. Книги «красного графа» печатались в СССР огромными тиражами, и законные гонорары Толстой тратил на антиквариат. Его квартира на улице Спиридоновка больше напоминала музей, чем жилое помещение. Вся её обстановка (включая мебель, люстры и даже наборный паркет) представляла художественную ценность. По завещанию умершего в 1945 году писателя после кончины его вдовы квартира с обстановкой должна была отойти государству.

В начале ноября 1980 года Людмила Ильинична Толстая, которая, несмотря на свои 74 года, вела активную светскую жизнь, пошла на приём в посольство Румынии. К выходному платью она надела роскошный бриллиантовый гарнитур, серьги с большими камнями и уникальную брошь 18 века в виде лилии, изготовленную для Людовика XV и купленную Алексеем Толстым во Франции. На этот приём также была приглашена Галина Брежнева, которая была поражена драгоценностями вдовы писателя. Дочь генсека сопровождал Борис Буряце.

14 ноября в дверь квартиры Людмилы Ильиничны позвонили неизвестные под видом милиции. Когда пожилая домработница открыла, вместо красных корочек трое гостей предъявили нож и пистолет. Хозяйку и домработницу посетители заперли в туалете, а сами начали обшаривать квартиру. Когда женщинам удалось выбраться и набрать 02, на Спиридоновку примчалось всё милицейское начальство — Людмила Ильинична обладала очень высокими связями. Сыщики составили опись похищенного. Создалось впечатление, что грабители не очень разбирались в стоимости антиквариата: они прихватили тяжёлые бронзовые канделябры, которые выглядели дорого, но реальной ценности не имели. Со стен сняли несколько небольших картин голландских мастеров 16 века, причём не самых ценных, а с вешалки — старую шубку хозяйки. Самое главное — пропали украшения, в которых Людмила Ильинична была на приёме. Обычно драгоценности лежали в тайнике в конторке Алексея Николаевича, но после того вечера хозяйка так и не удосужилась убрать их с ночного столика. Похищенный ювелирный гарнитур оценили в миллион рублей.

В первую очередь следователи подумали о причастности к ограблению Брежневой и Буряце. Дочь генсека вызвать на допрос никто не осмелился, но Борису Бриллиантовичу повестку послали, после чего тут же получили разнос с самого верха. Буряце отправился отдыхать в Прибалтику, а сыщики начали разрабатывать другое направление. Людмила Ильинична вспомнила, что незадолго до ограбления к ней домой приходили сотрудники Литературного музея, среди которых была симпатичная девушка, бестактно спрашивавшая, сколько стоит то или иное произведение искусства из коллекции писателя. Девушкой оказалась 19-летняя Вероника Пордео, уроженка Молдавии, после первого курса Литинститута выскочившая замуж за престарелого французского дипломата. Задержать её удалось только в аэропорту «Шереметьево», где Вероника готовилась сесть на самолёт в Париж. Провожал её симпатичный молодой человек. Выяснилось, что это Леонид Слепак, известный контрабандист по кличке «Краса Одессы». Доставленная в МУР парочка начала быстро колоться.

Оказалось, что квартиру Толстого ограбили по наводке Пордео. Её любовник Слепак нашёл исполнителей — одесского вора Анатолия Беца с подручными Мишей Сушкиным и Сёмой Шварцбергом. Однако после ограбления Бец не отдал Слепаку часть добычи, а скрылся в неизвестном направлении.

Задержать вора удалось в Одессе. На допросах он выдал схрон с похищенным барахлом. Однако среди подсвечников, шуб и картин бриллиантов не оказалось. Чуть позже Бец показал, что бриллианты он продал деловым людям из Баку. Сыщики полетели в Азербайджан. Найденные цеховики отдавать ювелирку наотрез отказались: она уже обещана очень высокопоставленным людям в Москве, но под нажимом милиции всё-таки согласились отдать украшения. К разочарованию следователей в Баку оказались только бриллиантовые серьги, а уникальная брошь «Королевская лилия», которая одна тянула на полмиллиона, отсутствовала.

Бец выдал новую порцию показаний. Брошь, мол, спрятана им в Одессе, а место он укажет только после того, как ему дадут поговорить с его подругой, находившейся на девятом месяце беременности. Четверо оперативников отвели вора на квартиру к подруге. От переизбытка чувств у женщины началось кровотечение, и она упала на пол (позже выяснилось, что она, как было заранее условлено, порезала себя лезвием). В поднявшейся суматохе Бец сумел освободиться от наручников, выпрыгнул из окна и исчез. Через несколько месяцев его застрелили при задержании.

Пока беглого вора искали по всей стране, прошёл суд, который приговорил к тюремным срокам всех участников ограбления, кроме Вероники Пордео. За «француженку» заступились какие-то очень высокие покровители, и она смогла-таки уехать в Париж.

Бриллианты для диктатуры криминалитета

В конце 1981 года пятое управление КГБ СССР получило рапорт от одного из своих агентов, сотрудничавших с Борисом Буряце. В донесении утверждалось, что цыган обсуждал с двумя подручными план проникновения в квартиру какой-то артистки, где хранились ювелирные украшения на астрономическую сумму. Вскоре Москву потрясли два преступления.

11 декабря была обнаружена застреленной Зоя Фёдорова. Все ценности из её квартиры пропали. Это преступление до сих пор считается нераскрытым, хотя одно из бриллиантовых колец, принадлежавших актрисе, позже видели на пальце Галины Брежневой. 30 декабря трое мужчин появились в подъезде престижного дома в центре Москвы. Консьержем там работал отставной офицер милиции, однако посетители не вызвали у него подозрений. Прилично одетые гости сказали, что они принесли новогоднюю ёлку знаменитой укротительнице львов Ирине Бугримовой.

Сложный замок квартиры дрессировщицы сдался через две минуты. Предновогодние гости не задержались надолго. Они быстро ретировались, прихватив с собой украшения с бриллиантами, которые достались Бугримовой от матери-дворянки. На первой же встрече со следователем Ирина Николаевна рассказала, что за несколько дней до преступления надевала драгоценности на предновогодний цирковой праздник и что там присутствовали Брежнева с Буряце. Дрессировщица прямо обвиняла в причастности к похищению дочь генсека: «Это дикая фантазия Галины Брежневой. Она очень любила украшения. У меня они были. Потом их не стало».

В первые дни 1982 года в «Шереметьеве» задержали курьера, к животу которого пластырем были прилеплены камни из квартиры Бугримовой. Он сознался, что контрабанду ему передал Борис Буряце. Наконец-то у сыщиков появилась стопроцентная причина для вызова на допрос любовника Галины. В МУР Борис Бриллиантович явился в норковой шубе, норковых сапожках и с маленькой болонкой под мышкой. Он явно думал, что пробудет в грозном здании всего несколько минут. Однако после допроса Борис Бриллиантович отправился не к себе домой, а в камеру Лефортовской тюрьмы. Курьер, правда, вскоре отказался от своих показаний против Буряце, но тем не менее Борис «прилип» всерьёз. Его участие в ограблениях и контрабанде доказать не удалось, но при обыске у него в квартире нашли несколько десятков шуб, явно предназначенных для перепродажи. Подобный бизнес в СССР карался строго, и Борис Буряце получил восемь лет за спекуляцию. Говорили, что этот приговор активно продавливал обманутый супруг Галины Брежневой Юрий Чурбанов.

Это была первая брешь в алмазной броне бриллиантовой мафии. Вскоре преступное сообщество высокопоставленных прожигательниц жизни начало рассыпаться. 28 января 1982 года арестовали директора Союзгосцирка Анатолия Колеватова. За взяточничество ему дали 13 лет заключения, и Лариса Пашкова вынужденно прекратила коллекционирование бриллиантов. 10 ноября 1982 года умер Брежнев, и мафия лишилась самого высокого покровителя. 17 декабря того же года за многочисленные нарушения сняли с должности министра внутренних дел Николая Щёлокова, а через два месяца застрелилась его жена Светлана. Галина Брежнева во время руководства страной Юрия Андропова не покидала свою подмосковную дачу, фактически отбывая домашний арест. Её мужа арестовали в 1987-м. В том же году досрочно вышедший на свободу Буряце при подозрительных обстоятельствах скончался, как гласило официальное заключение, от «острого аппендицита».

Ирине Бугримовой похищенные бриллианты вернули. Драгоценности, исчезнувшие из квартиры Зои Фёдоровой, так и не нашли. Бесследно исчезла и брошь «Королевская лилия». Мало того, по слухам, после смерти в 1982 году Людмилы Ильиничны Толстой у неё дома не нашли и тех украшений, которые сыщикам удалось обнаружить в Баку. Что произошло с коллекцией бриллиантов Галины Брежневой, умершей в 1998 году, достоверно не известно.