Норвегия боится остаться «с низкими объёмами электроэнергии по заоблачным ценам»

Правительство Норвегии поручило национальному оператору электросети Statnett тщательно проанализировать причины, по которым может быть ослаблен импорт электроэнергии в страну этой зимой, пишет Dagbladet. Особенно остро стоит вопрос опасений перед тем, что РФ может закрыть газовый кран, а необходимые запасы на зиму ещё не созданы. Представители оппозиции утверждают, что выдвигали свои предложения по решению ситуации ещё в октябре, но не были услышаны, передаёт Dagbladet.



AP

Правительство Норвегии решило получить более полное представление о поставках электроэнергии в Норвегию из Европы, а также о том, какие события могут ослабить её импорт во время зимы. Причиной этому стал резкий рост цен на электроэнергию и энергетический кризис в Европе, пишет Dagbladet.

В конце июля Министерство нефти и энергетики Норвегии поручило Statnett начать проводить регулярный мониторинг энергетического рынка, чтобы избежать возможного дефицита импорта электроэнергии предстоящей зимой. Уже этим летом представители разных партий выступили с требованием принятия дополнительного антикризисного пакета мер из-за небывало высоких цен на электроэнергию, пишет издание.

В документе, который был направлен правительством в Statnett, говорится, что электроснабжение Норвегии может сильно пострадать: «Ситуация на европейских энергетических рынках является сложной и может относительно быстро измениться, повлияв на норвежскую энергосистему в период низкого заполнения водохранилищ на юге Норвегии», — цитирует Dagbladet.

Министерство также просит Statnett предоставить свою оценку того, как будут развиваться возможности импорта в течение ближайших 12 месяцев. В документе также говорится об опасениях полной остановки поставок российского газа в Европу, и Statnett просят оценить, как это может повлияет на поставки электроэнергии в Норвегию, пишет Dagbladet.

«Поручение правительства является не выражением особого беспокойства, а стремлением быть в авангарде», — заявил Йорид Юлиуссен Нордмелан, политический советник Министерства нефти и энергетики.

Правительство страны неоднократно обвиняли в затягивании принятия необходимых мер для разрешения энергетического кризиса, но власти их отвергали. Так, например, представитель Партии Красных Софи Мархауг заявила, что необходимо срочно наполнить норвежские водохранилища: «Ряд европейских государств уже начали заполнять свои резервуары и принимать меры по энергосбережению. То, что Норвегия не делает того же или, в лучшем случае, отстаёт от других, совершенно невероятно. Это так легкомысленно, что я не знаю, с чего начать», — сказала она изданию Dagbladet.

Мархауг отметила, что её партия вносила предложение в парламент с требованием ограничить экспорт из соображений безопасности поставок еще в октябре прошлого года. «Теперь мы рискуем остаться с низкими объёмами электроэнергии по заоблачными ценами», — передаёт слова политика Dagbladet.