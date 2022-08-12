 

Евродепутат от Эстонии – мы выглядим слегка слабоумными, запрещая россиянам въезд по выданным нами же визам

12.08.2022, 10:45, Разное
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Депутат Европарламента Яна Тоом считает инициативу эстонского правительства по недопуску на территорию страны граждан РФ с эстонскими шенгенскими визами абсурдной. Как передаёт ERR, Тоом добавила, что в данной ситуации эстонское государство выглядит слегка слабоумным.


AP

Эстонское правительство решило, что с 18 августа перестанет впускать в страну граждан РФ с выданными Эстонией шенгенскими визами. Как передаёт ERR, депутат Европарламента Яна Тоом назвала подобную ситуацию абсурдной, в которой эстонское государство выглядит слегка слабоумным.

«Это абсурдная ситуация. Урмас Рейнсалу предлагает запретить въезд в Эстонии россиянам с шенгенскими визами, выданных эстонским посольством, и Кая Каллас его поддерживает, и Лаури Ляэнеметс тоже. Мы не можем запретить въезд в Эстонию россиянам с выданными Италией или Латвией шенгенскими визами, а вот с выданными нами визами — можем. При этом все остальные шенгенские страны должны пускать россиян с визами, выданными Эстонией. Мы не можем принимать решения за всю шенгенскую зону, к счастью, только за себя», — пояснила Яна Тоом.

«Всё что мы можем сделать — запретить визы, которые мы вчера сами и выдали людям. По-моему, мы в этом выглядим слегка слабоумными. Тем не менее идея сейчас такая. Эстония хочет обсудить идею запрета виз для россиян вообще и продавить ее на Совете ЕС. Думаю, эту идею не продавить. Потому что существует законодательное определение санкционного режима. У него есть цели — это поддержание или восстановление мира, поддержание демократии и так далее. Я никак не могу своей маленькой головой придумать, каким образом запрет россиянам на въезд восстановит мир на Украине. У меня не укладывается это в голове», — подчеркнула Тоом.


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