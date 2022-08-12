В ДНР обесточена шахта им. Засядько

В Донецкой народной республике обесточена шахта имени Засядько, под землей находятся 109 человек, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«В 08.30 (совпадает с мск) обесточена шахта им. Засядько. Под землей находится 109 человек», – написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что шахта имени Засядько обесточена в Донецке в результате обстрела со стороны украинских военных, под землей находились 29 горняков.

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