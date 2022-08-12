 

В ДНР обесточена шахта им. Засядько

12.08.2022, 10:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Донецкой народной республике обесточена шахта имени Засядько, под землей находятся 109 человек, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«В 08.30 (совпадает с мск) обесточена шахта им. Засядько. Под землей находится 109 человек», – написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что шахта имени Засядько обесточена в Донецке в результате обстрела со стороны украинских военных, под землей находились 29 горняков.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.06.21 / Заболеваемость COVID-19 упала, больницы сворачивают коронавирусные отделения из-за нехватки пациентов – Минздрав Украины

06.11.21 / Минздрав Украины хочет ввести “ковидную амнистию” для тех, кто купил COVID-сертификат, но хочет вакцинироваться

27.02.22 / Россияне поддержали флешмоб в поддержку спецоперации в Донбассе

29.12.20 / “Козак говорит Ермаку, Ермак шепчет на ухо Зеленскому“. Москаль считает, что Россия не отказалась от идеи “Новороссии“

16.07.20 / “Слугу народа” на выборах мэра Киева, скорее всего, будет представлять Верещук – СМИ

12.08.20 / За сутки в мире коронавирусом заразилось более 200 тыс. человек

27.03.21 / В Японии улучшили технологию получения водорода из воды

31.01.22 / Байден определился с новым послом США в Украине, но в Киеве кандидата еще проверяют – СМИ

24.08.21 / “Красота”. У Никитюк ветром подняло платье

01.07.20 / Трампу докладывают не обо всем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика