В ДНР обесточена шахта им. Засядько
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В Донецкой народной республике обесточена шахта имени Засядько, под землей находятся 109 человек, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
«В 08.30 (совпадает с мск) обесточена шахта им. Засядько. Под землей находится 109 человек», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что шахта имени Засядько обесточена в Донецке в результате обстрела со стороны украинских военных, под землей находились 29 горняков.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет