 

Летчики ВКС получили звание Героя России за заслуги в СВО

12.08.2022, 10:30, Новости дня
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Семеро летчиков Воздушно-космических сил получили звание Героя РФ за заслуги в ходе спецоперации, двое из них – посмертно, сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами, командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Сергей Дронов.

«За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, более 700 военнослужащих Воздушно-космических сил награждены государственными и ведомственными наградами. Семеро военных летчиков удостоены звания Героя России, из них двое – посмертно», – передает ТАСС слова Дроновая на торжественном митинге перед Главным храмом ВС России, посвященном 110-летию ВВС России.

Он отметил, что в ходе выполнения задач по уничтожению украинских националистов военнослужащие Воздушно-космических сил показывают высокую выучку и профессионализм, а российские вооружения и военная техника в очередной раз демонстрируют высокую эффективность и надежность.

В ходе церемонии перед Главным храмом Вооруженных сил РФ были награждены орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени заместитель главнокомандующего ВКС по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Забит Хирбеков и заместитель командующего Космическими войсками по испытаниям генерал-майор Андрей Ивашина.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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