 

Национальный расчетный депозитарий обратился в суд ЕС с иском об отмене санкций

12.08.2022, 10:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Национальный расчетный депозитарий (входит в группу Московской биржи) 12 августа обратился в Суд Европейского союза в Люксембурге с иском об отмене введенных в отношении него ограничений, следует из данных торговой площадки.

«12 августа 2022 года Национальный расчетный депозитарий (НРД) обратился в Суд Европейского союза (ЕС) в Люксембурге с иском об отмене введенных ограничений», – передает РИА «Новости» сообщение площадки.

При этом отмечается, что цель иска – доказать неправомерность и необоснованность включения НРД в санкционные списки ЕС, в результате которого пострадали российские и иностранные инвесторы.

Ранее глава Банка РФ Эльвира Набиуллина сообщала, что в отношении НРД применены уже некоторые санкции, поэтому Банк РФ учитывает возможность риска санкций против Национального клирингового центра (НКЦ) и других банков и регулятор проводит политику девалютизации.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.12.21 / Лукашенко: Порошенко был изначально согласен на восстановление Донбасса с помощью России

08.03.21 / Киев решил оштрафовать китайскую фармкомпанию из-за вакцины

11.12.20 / Forbes – безусловный базовый доход для всех и победа над новостными фейками — Saxo Bank опубликовал свои «шокирующие прогнозы» на 2021 год

05.02.22 / Найдено тело убитой в Москве «Мисс Кузбасс – 2010»

30.04.21 / Россия подала заявку на проведение ЭКСПО – 2030 в Москве

23.03.22 / США представят новый пакет санкций против физических и юридических лиц в РФ

27.08.21 / Офис генпрокурора Украины просит суд арестовать Рудьковского

16.12.20 / Очень важны для нашей страны — Фаучи предложил срочно привить Трампа и Байдена от коронавируса

22.02.22 / DAF Trucks тестирует новое поколение одного из своих грузовиков

31.10.20 / Число жертв землетрясения в Турции увеличилось

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика