Национальный расчетный депозитарий обратился в суд ЕС с иском об отмене санкций

Национальный расчетный депозитарий (входит в группу Московской биржи) 12 августа обратился в Суд Европейского союза в Люксембурге с иском об отмене введенных в отношении него ограничений, следует из данных торговой площадки.

«12 августа 2022 года Национальный расчетный депозитарий (НРД) обратился в Суд Европейского союза (ЕС) в Люксембурге с иском об отмене введенных ограничений», – передает РИА «Новости» сообщение площадки.

При этом отмечается, что цель иска – доказать неправомерность и необоснованность включения НРД в санкционные списки ЕС, в результате которого пострадали российские и иностранные инвесторы.

Ранее глава Банка РФ Эльвира Набиуллина сообщала, что в отношении НРД применены уже некоторые санкции, поэтому Банк РФ учитывает возможность риска санкций против Национального клирингового центра (НКЦ) и других банков и регулятор проводит политику девалютизации.

—