Звезда сериала «Закрыть гештальт» Зайкова рассказала про нервный тик и полуголые селфи

Одна из главных звезд нового комедийного сериала «Закрыть гештальт» Анна Зайкова пояснила некоторые подробности своей личной и творческой жизни. Как оказалось, на пути звезды ситкома были и полуголые селфи и даже нервный тик.

В этом году на российские экраны вышел новый юмористический сериал «Закрыть гештальт». Продюсеры шоу, запустившие релиз на «Кинопоиске.ру», дали ему слоган «комедия с душой». Одной из главных звезд ситкома стала Анна Зайкова, однако, как оказалось, жизнь селебрити не так красочна и безмятежна, как могло бы показаться на первый взгляд. Работая с Александром Ильиным-младшим и продюсерским коллективом, молодая актриса улучшила свои актерские навыки. Ведь, несмотря на легкость подобных картин для восприятия зрителем, именно юмористический жанр считается наиболее сложным для кинематографа. Поклонников ситкома следует не только рассмешить шутками и комичными ситуациями, но и донести заложенную в картине идею и сюжет.

Героиня Зайцевой Маша все время бежит от чего-либо, матери, одержимой гиперопекой, эгоистичного супруга, и все время довольствуется малым, сдерживая себя во всех желаниях. Первый сезон ситкома снимался в Северной столице с октября до конца минувшего года. В это же время Зайцева была задействована также в другом проекте и ей приходилось ездить с юга на север, при этом еще и играя в двух постановках в московских театрах. Все это изматывало актрису, что привело к появлению нервного тика, у нее задергалось веко.

Кроме того, ей пришлось сделать множество откровенных селфи для сериала. По сюжету Маша активно ведет соцсети и после того, как ей удалось избавиться от комплексов, она практически пускается во все тяжкие, публикуя полуголые фото в соцсетях. По признанию звезды «Закрыть гештальт», для нее это было крайне необычно, так как она никогда не увлекалась подобными снимками.