 

Володин: Ответственность за ядерную катастрофу будет лежать на Байдене и Зеленском

12.08.2022, 10:19, Разное
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“Запорожскую АЭС обстреливают ракетами и тяжелой артиллерией, что может привести к трагическим последствиям для жителей большинства регионов Украины и ряда стран Европы”, – написал Володин в своем телеграм-канале.

Ответственность за ядерную катастрофу будет лежать на президентах США и Украины Джо Байдене и Владимире Зеленском, заявил спикер. Он упрекнул лидеров европейских государств в том, что с их молчаливого согласия ведутся обстрелы атомной электростанции.

Ситуация вокруг Запорожской АЭС несет угрозу жизни европейских граждан, отметил Володин. Он призвал Европарламент прервать каникулы и обсудить вопрос.

Запорожская атомная электростанция расположена в городе Энергодар. С начала марта она находится под контролем вооруженных сил России.

На протяжении пяти месяцев украинские войска неоднократно обстреливали атомную электростанцию. В последние дни удары приобрели массированный характер. Россия потребовала созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН.


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