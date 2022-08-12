Володин: Ответственность за ядерную катастрофу будет лежать на Байдене и Зеленском
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“Запорожскую АЭС обстреливают ракетами и тяжелой артиллерией, что может привести к трагическим последствиям для жителей большинства регионов Украины и ряда стран Европы”, – написал Володин в своем телеграм-канале.
Ответственность за ядерную катастрофу будет лежать на президентах США и Украины Джо Байдене и Владимире Зеленском, заявил спикер. Он упрекнул лидеров европейских государств в том, что с их молчаливого согласия ведутся обстрелы атомной электростанции.
Ситуация вокруг Запорожской АЭС несет угрозу жизни европейских граждан, отметил Володин. Он призвал Европарламент прервать каникулы и обсудить вопрос.
Запорожская атомная электростанция расположена в городе Энергодар. С начала марта она находится под контролем вооруженных сил России.
На протяжении пяти месяцев украинские войска неоднократно обстреливали атомную электростанцию. В последние дни удары приобрели массированный характер. Россия потребовала созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН.
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