Как основа или просто начинка: делаем низкоуглеводную пиццу с цукини разными способами

Вкусный и хрустящий, очень полезный и невероятно универсальный – все это определения овоща, которым можно наслаждаться все лето. Как вы поняли, речь идет о цукини или кабачке. Оладьи из цукини или ароматная запеканка — существует множество рецептов с его использованием. Но часто люди хотят только один ужин и это определенно пицца. К сожалению, итальянская классика не отличается свойе низкокалорийностью. Поэтому она не подходит для здорового питания. И здесь кулинары нашли выход из положения. Они предлагают готовить пиццу на основе кабачков. Существует множество ее вариаций. Можно приготовить основу из цуккини или сделать веганскую пиццу. В сегодняшней статье представлено несколько таких рецептов.

Низкоуглеводная пицца с кабачками

В этом блюде содержится всего 230 ккал и 6 г чистых углеводов. Поэтому его можно использовать в рационе тем людям, которые придерживаются кето-питания. А что касается начинки для пиццы, не стесняйтесь экспериментировать с ингредиентами и создавать свои собственные творения. Для основы этого блюда потребуются следующие продукты:

цукини – 250 г; миндальная мука – 60 г; куриные яйца – 2 шт.; сушеный орегано и чеснок – по 1 ч. л.; любимые специи.

Для начинки потребуются:

болгарский перец – 2 шт.; черри – 80 г; грибы – 80 г; моцарелла – 200 г; масло – 1 ч. л.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Кабачки нужно измельчить на терке, хорошо сдобрить солью и оставить отдыхать на 10 минут. Затем хорошо отожмите овощи, чтобы ушла вся жидкость.

Смешайте все ингредиенты для основы для пиццы в большой миске. При необходимости добавьте немного миндальной муки. Переложите тесто на предварительно застеленный пергаментом противень и сформируйте пиццу. Выпекать его следует до тех пор, пока основа не схватится.

Смешайте овощи для начинки с оливковым маслом в миске и намажьте пиццу. Хорошо сдобрите моцареллой и запекайте еще 10 минут.

Мини-пиццы с цукини

Быстрые в приготовлении и невероятно вкусные мини-пиццы с цукини обязательно понравятся всем. В одной порции всего 70-90 ккал. Такие мини-пиццы могут стать идеальной закуской, когда к вам пришли неожиданно гости. Будет еще вкуснее, если использовать разные начинки для пиццы. Например, с салями, вегетарианскую или даже веганскую с домашним томатным соусом.

Для приготовления этого блюда потребуются следующие ингредиенты:

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“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой цукини – 2 шт.; томатный соус – 60 г; сушеный орегано и базилик – по 1 ч. л.; моцарелла и пармезан – 200 г; начинки для пиццы по выбору (оливки, салями, тунец).

Разогрейте до 180 градусов духовку. Нарезанные кружочками кабачки выложить на застеленный предварительно пергаментом противень. Сверху полить томатным соусом, сдобрить специями, сыром и выложить начинку.

Выпекать необходимо всего 10-15 минут.

Фаршированные фетой и овощами кабачки

Это блюдо готовится менее чем за 30 минут. Вместе с тем оно содержит мало углеводов и прекрасно подходит в качестве закуски или легкого ужина. Кабачки можно фаршировать мясным фаршем, тунцом или овощами. В этом рецепте вы также можете использовать самые разные ингредиенты. На 2 стандартные порции потребуются следующие продукты:

кабачки – 2 шт.; болгарский перец – 1 шт.; черные оливки – 30 г; консервированная кукуруза – 30 г; томатный соус – 60 г; фета – 100 г; масло – 1 ч. л.; любимые специи.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Кабачки необходимо разрезать вдоль и достать всю мякоть.

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Смешайте перец, лук, оливки и кукурузу в миске с оливковым маслом. Наполните лодочки цуккини овощной смесью и посыпьте фетой. Выпекайте в течение 30-40 минут.

Веганская пицца

Когда мы думаем о пицце, первое, что приходит на ум, – это классический ее вариант с салями. Однако есть и другой способ приготовить это блюдо. Если вы веган или хотите сократить потребление углеводов для собственного здоровья, стоит попробовать веганскую пиццу из кабачков. Для ее приготовления потребуются следующие ингредиенты:

кабачки – 500 г; нутовая мука – 100 г; льняные семечки – 35 г; пекарский порошок – 1 ч. л.; любимые специи.

Для приготовления начинки потребуются:

шелковистый тофу – 150 г; миндальное масло – 50 г; горчица – 1 ст. л.; дрожжи – 15 г; шампиньоны – 80 г; шпинат – 40 г; кукуруза – 30 г; свежий базилик.

Смешайте льняные семечки с водой в миске и оставьте на 10 минут. Кабачки нужно натереть, посолить и дать отдохнуть. По окончании этого времени их следует хорошо отжать.

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Разогрейте духовку до 180 градусов. Смешайте все ингредиенты для основы пиццы в миске и выложите на застеленный пергаментом противень. Выпекайте около 12-14 минут.

Смешайте в блендере тофу, миндальное масло, горчицу, дрожжи и лимонный сок, приправьте специями. Смажьте основу для пиццы соусом и сверху выложите овощи. Выпекайте еще 10-12 минут до готовности.

Летняя овощная пицца

Это еще один популярный рецепт вегетарианской пиццы. Для него потребуются:

тесто для пиццы – 1 шт.; цукини – 3 шт.; баклажаны – 1 шт.; лук репка – 2 шт.; оливки без косточек – 80 г; томатный соус – 400 г; моцарелла или пармезан – 130 г; свежий базилик.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Раскатайте тесто для пиццы и смажьте пласт томатным соусом. Сверху выложите овощи и щедро посыпьте моцареллой. Выпекайте в течение 20 минут.