Власти ЕС вышлют карикатуриста Ёлкина обратно в Россию

Власти Латвии отзывают у карикатуриста Сергея Ёлкина визу, что автоматически лишит его права проживания в Евросоюзе.

Миграционная служба Болгарии, где он пребывает сейчас, назвала единственным вариантом для художника возвращение обратно в Россию – по юридическим причинам ему пока не могут выдать новое разрешение на проживание в ЕС.

Ёлкин сможет вернуться в Европу через шесть-восемь месяцев, уточняют СМИ. Лишение его визы произошло в рамках новой политики по распространению санкционного режима на частных лиц – с точки зрения властей прибалтийских стран, не существует «хороших русских» или «плохих русских», а есть лишь граждане РФ, которые должны понести коллективную ответственность.

В России деятеля искусства с нетерпением ждут бывшие коллеги из федеральных СМИ, – так, работники РИА Новости уже дали показания по его делу. Правоохранительные органы с апреля расследуют государственную измену Ёлкина путём невозвращения из заграничной поездки.

Власти также пристально изучают карикатуры беглеца. Источники в следственных структурах уточняют, что привлечь художника за творчество пока не получится – для этого придётся сделать множество распечаток (для экспертиз, суда, внутреннего учёта), а бумага сейчас в дефиците.

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