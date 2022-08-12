ЦБ отозвал лицензию у Кросна-банка

Банк РФ с 12 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Кросна-банка (Москва), следует из сообщения регулятора.

«Банк РФ приказом от 12.08.2022 № ОД-1704 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества «Кросна-Банк» АО «Кросна-Банк» (рег. № 2607, г. Москва)», – сообщается на сайте ЦБ.

Уточняется, что такое решение принято в связи с тем, что «Кросна-банк» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций. Кроме того, «Кросна-банк» допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Ранее Банк РФ приказом отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации АО «Консервативный коммерческий банк».

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