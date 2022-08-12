Производитель кофе Tchibo ушел из России

Четвертый производитель кофе в мире немецкая Tchibo GmbH вышла из российского бизнеса. Перешедшая к местному топ-менеджменту компания до конца года продолжит поставки кофе Tchibo и Davidoff, но затем будет вынуждена разработать новую марку, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант», немецкий производитель кофе Tchibo GmbH в июле перестал владеть ООО «Чибо СНГ», следует из данных ЕГРЮЛ. Новым собственником бизнеса стало ООО «МВК» гендиректора «Чибо СНГ» Михаила Ковалевского, доля «МВК» в залоге у Tchibo GmbH. По словам источника, знакомого с ситуацией, у «Чибо СНГ» остались права на использование кофейных брендов Tchibo и Davidoff до конца 2022 года, после чего компания должна продолжить поставки кофе под новым брендом.

Один из текущих вариантов – марка Gold, сказал источник издания. Почта «Чибо СНГ» уже работает на домене gold-coffee.

Tchibo называет себя четвертым производителем кофе в мире и крупнейшим поставщиком обжаренного кофе в Германии, Австрии, Чехии и Венгрии. Головная компания также занимается продажей непродовольственных товаров, туристических услуг и др. Оборот в 2020 году – 3,13 млрд евро. Tchibo GmbH принадлежит семье Михаэля и Вольфганга Герц, которая также владеет долей в крупном производителе средств по уходу за кожей Beiersdorf AG (бренды Nivea, Eucerin, La Prairie и др.).

Ранее ведущая итальянская компания по производству кофе и кофемашин Lavazza объявила о приостановке всей деятельности на территории РФ из-за проблем с поставками, и в том числе в связи с событиями на Украине.

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