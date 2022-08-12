Шредер подал в суд на правительство Германии

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер (занимал пост с 1998 по 2005 год) подал в суд на бундестаг (парламент Германии) с требованием вернуть ему частично отозванные привилегии, сообщил адвокат экс-главы правительства Германии Михаэля Нагеля.

По его информации, иск был подан в административный суд Берлина. Шредер требует, чтобы ему снова предоставили в распоряжение бюро бывшего канцлера с сотрудниками. При этом адвокаты экс-канцлера считают, что решение бюджетного комитета Бундестага о сокращении финансирования бюро Шредера и приостановке его работы является незаконны, – передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Во время своей поездки в Москву Шредер на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным выразил обеспокоенность энергетическим кризисом и просил российского лидера объяснить свое видение этой ситуации.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что Шредер сам спрашивал у Путина, можно ли задействовать «Северный поток – 2» для поставок газа в Европу в случае необходимости.

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