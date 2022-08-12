 

Воробьев: К концу года в Подмосковье заработают восемь поликлиник

12.08.2022, 9:05, Разное
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По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, до конца этого года в Подмосковье будет построено восемь поликлиник. Согласно новым стандартам, существует огромный спрос на медицинское обслуживание. Оборудование будет современным, врачи – соответствующими, доступ будет гарантирован.
Наша программа рассчитана на привлечение врачей. Мы оплачиваем аренду жилья для медицинских работников, которые снимают жилье, предоставляем социальную ипотеку и служебное жилье. Поскольку первичная помощь – самая обременительная, мы строим много поликлиник”. По данным пресс-службы Воробьева, в новой поликлинике за смену будет приниматься 600 пациентов.

Новая поликлиника будет обслуживать жителей близлежащих районов и всего города Озеры. В настоящее время люди вынуждены пользоваться общественным транспортом, чтобы добраться до ближайшего медицинского учреждения. В новом четырехэтажном здании будет располагаться лечебно-диагностическое отделение. Здесь также разместятся офисы врачей общей практики, профильные кабинеты, дневной стационар для детей и взрослых и радиологическое отделение. Строительная готовность поликлиники в настоящее время составляет 75%.


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