Музей Победы будет праздновать День фронтовой собаки

В Музее Победы пройдет 6-й ежегодный семейный фестиваль “День фронтовой собаки”.

Это мероприятие будет посвящено подвигу служебных собак в Великой Отечественной войне. Посетителей филиала музея на Поклонной горе “Главная оружейная палата – Реликвии армии” ждут бесплатные групповые экскурсии, включающие элементы исторической реконструкции. Интерактивный экспонат кинологи воссоздадут боевые сцены Великой Отечественной войны на фоне своих четвероногих товарищей.

Московская областная общественная спортивная кинологическая организация “X Легион” и учебный полигон “Строгино” создали историческое зрелище. Во время Великой Отечественной войны собаки служили связистами, санитарами, диверсантами и разведчиками. Более 60 000 специально обученных собак были направлены на все фронты. Около 700 000 человек были ранены под огнем противника. Они также нашли миллионы взрывчатых веществ и “работали подрывниками”. Парад Победы 1945 года прошел на Красной площади. “, – отметили в Музее Победы.

Сегодня посетители фестиваля смогут увидеть четвероногих героев России: продемонстрируют мастерство питомцы Росгвардии и домашние собаки МВД. Пройдут концерты и мастер-классы, а также лекции о четвероногих питомцах. На стенде Западного административного округа Москвы будет размещен приют для собак. Здесь каждый желающий сможет встретить верного и любящего друга. В рамках праздника состоится церемония награждения победителей творческого конкурса, который Музей Победы проводил в честь Дня фронтовой собаки.