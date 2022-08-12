 

В 2022-2023 годах владельцев электромобилей в Крыму освободили от уплаты транспортного налога

12.08.2022, 9:05, Разное
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Власти Крыма приняли решение освободить владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога в 2022-2023 годах.
Соответствующие поправки в четверг одобрил Государственный совет республики. Депутаты Госсовета республики в четверг утвердили соответствующие поправки. На трассе “Таврида” построено десять зарядных станций. Всего в Крыму насчитывается более 40 станций. К 2025 году здесь будет не менее 125 пунктов зарядки электромобилей.


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