В 2022-2023 годах владельцев электромобилей в Крыму освободили от уплаты транспортного налога

Власти Крыма приняли решение освободить владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога в 2022-2023 годах.

Соответствующие поправки в четверг одобрил Государственный совет республики. Депутаты Госсовета республики в четверг утвердили соответствующие поправки. На трассе “Таврида” построено десять зарядных станций. Всего в Крыму насчитывается более 40 станций. К 2025 году здесь будет не менее 125 пунктов зарядки электромобилей.