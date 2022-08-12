 

В 200 ЖК предлагаются готовые квартиры

12.08.2022, 8:55, Разное
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Около 10% предложения на рынке новостроек Московского региона – это готовые квартиры в введенных в эксплуатацию жилых комплексах. В Москве насчитывается около сотни готовых проектов, в Подмосковье – 79, в Новой Москве – 13.

С начала года предложение готовых квартир в столице выросло на 15%, в Подмосковье – на 56%. Максимальный прирост – сразу на 153% – зафиксирован в Новой Москве. Такая динамика объясняется изначально небольшим количеством готовых жилых комплексов в данной локации.

В Москве цены на готовые квартиры начинаются от 7,3 млн рублей. Такая цена действует в проекте «Любовь и голуби» в Западном Дегунино от застройщика «СМУ-6». Самые доступные готовые апартаменты по цене от 7,9 млн рублей предлагаются в МФК «Флотилия» в Ховрино от девелопера «Флэт и Ко».

В Новой Москве цены на готовое жилье стартуют от 7,2 млн рублей. За такую стоимость можно купить квартиру в ЖК «Городские истории» в поселении Внуковское от застройщика «ТПУ Рассказовка». В проекте «Переделкино Ближнее» от группы «Абсолют» предлагаются готовые квартиры по цене от 7,7 млн рублей.

Наконец, в Подмосковье минимальный бюджет покупки – 5,5 млн рублей. За эту сумму предлагаются квартиры в ЖК «Большое Путилково» в районе Красногорский от девелопера «Самолет».


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