Американца, пообещавшего оценить мобильное приложение позже, но так и не оценившего, оштрафовали на $4 млн

В США суд вынес уникальное решение против гражданина, пообещавшего мобильному приложению, что он оценит его позже, но так этого и не сделавшего. Было установлено, что он грубо и неоднократно нарушил условия оферты.

Целую серию исков подала компания Paraware Interactive, чьи финансовые дела с 2020 года идут неважно. Фирма требовала различные суммы (начиная с $200 тысяч и до $6 млн) от более чем двухсот пользователей своего ПО, которые так и не дали оценку её приложениям, но постоянно нажимали на кнопку «Оценю позже». В конце 2021 года всем им высвечивалось сообщение «Нет, ты оценишь сейчас», после чего открывался магазин приложений, однако никто не воспользовался последним шансом.

Юристы отмечают, что фирма попросту ищет нестандартный способ заработать денег – иски были поданы в основном против состоятельных лиц. Суд уже отклонил большую их часть, однако одному из пользователей не повезло. 42-летний Джерри Куинсон из штата Мэриленд решил не нанимать адвоката из-за «очевидной абсурдности» дела, но в итоге его проиграл и теперь обязан выплатить Paraware Interactive почти $4 млн.

Американцам советуют внимательнее читать оферты, с которыми они соглашаются в мобильных приложениях. Так, в юридическом департаменте Google напомнили, что в штате Вашингтон подросток полгода назад прошёл игру про охотников за привидениями и по факту победы над финальным боссом приобрёл ветхий дом в полузаброшенном городке на юге США, а в Висконсине молодая семья была вынуждена отдать мобильным разработчикам своего первенца.

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