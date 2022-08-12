 

В Ростехе заявили о прохождении модернизированной пушки 2С25 госиспытаний

12.08.2022, 6:20, Новости дня
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Государственные испытания модернизированной самоходной противотанковой пушки 2С25 завершены, сообщил первый заместитель госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

«Ее государственные испытания уже завершены. В ближайшее время мы ожидаем присвоение этому образцу литеры «О1», после чего машина может быть принята на вооружение», – сказал Артяков в беседе с РИА «Новости».

Модернизированная пушка 2С25 калибром 125 мм представляет собой бронированную гусеничную машину с артиллерийско-ракетным комплексом. Техника способна без подготовки преодолевать водные преграды при волнении до трех баллов и одновременно вести стрельбу на плаву.

«Может вести боевые действия и в высокогорье, и в тропическом климате, и в болотистой местности. По огневой мощи не уступает основным танкам типа Т-80, Т-90. А по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М и БМП-3. Конкурентов у этой машины нет ни в России, ни в мире», – добавил собеседник.

При этом ее могут доставлять с помощью воздушного десанта на место высадки. Пушка может совершать марши до 500 км без дозаправки. 2С25 предназначается в первую очередь для подразделений ВДВ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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