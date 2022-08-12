 

Юный хоккеист школы СКА умер после попадания шайбы в грудь

12.08.2022, 6:20, Новости дня
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Юный хоккеист Всеволод Малков в результате несчастного случая скончался после инцидента на тренировке команды 2008 года рождения в школе петербургского СКА, сообщили в организации.

«Во время одного из упражнений после щелчка защитника шайба попала игроку в грудь в область сердца. Врач команды незамедлительно оказал помощь хоккеисту и вызвал скорую помощь, которая провела все реанимационные мероприятия. Сердце Всеволода смогли запустить, его доставили в больницу, но спасти мальчика не удалось», – передает РИА «Новости» сообщение школы СКА.

Отмечается, что хоккейный клуб СКА окажет всю необходимую помощь семье погибшего, а также проведет внутреннее расследование всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, в 2016 году хоккеист юниорской команды новокузнецкого «Металлурга» Александр Орехов скончался  в возрасте 16 лет. Хоккеист получил тяжелую травму в матче юниорской хоккейной лиги с «Сибирью». После броска шайба попала ему в шею. В результате Орехов потерял сознание. Позже стало известно, что он повредил шейный позвонок.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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