Ветеринар объяснил, каких кошек и собак нельзя гладить

Бездомные кошки и собаки могут быть на вид очень чистыми и опрятными, но это не отменяет того факта, что почти все они заражены теми или иными паразитами, предупредил ветеринарный врач Евгений Цыпленков.

«Гладить животных – это святое. Так руки и тянутся погладить по голове и взлохматить красивую собаку или кошку. Есть даже такая терапия, когда люди гладят животных и успокаиваются. С чисто ветеринарной точки зрения, опасно гладить чужих, бездомных или диких животных. У них могут быть глисты и лишай, которые в виде яиц и спор попадут на вас. То есть гладить кошек и собак можно и нужно, но не всех», – отметил Цыпленков радио Sputnik.

Кроме того, ветеринар посоветовал не гладить незнакомых животных, поскольку они могут ваш порыв нежности принять за агрессию.

«Если протянуть руку к незнакомому животному, то оно может решить, что это акт агрессии и укусить вас. У нас такое часто бывает с домашними животными, а с дикими еще чаще. Незнакомые вам животные могут быть агрессивными. Укус дикого животного – это серьезно. Это 100 процентов, что надо делать прививку от бешенства. Если вас тяпнуло за палец домашнее животное, то, скорее всего, можно ничего не делать. Животные с хозяином в 99 процентах случаев привиты от бешенства», – сказал Цыпленков.

Однако ветеринар советует все-таки поинтересоваться сертификатом о прививке того животного, которое вас укусило.

Цыпленков напомнил также, что после контакта с любой кошкой или собакой следует помыть руки.

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