Голосовой помощник Алиса из Марий Эл начала проводить бесплатные экскурсии по миниатюрному зоопарку

Голосовой помощник Алиса начала проводить бесплатные экскурсии в мини-зоопарке имени Г.Г. Гибадуллина Медведева в Марий Эл.

Об этом в четверг пояснила пресс-служба администрации Медведева. Теперь голосовой помощник Алиса проводит экскурсию по зоопарку. Вам нужно только выполнить навык, и Алиса предоставит вам информацию о животных.

Эта услуга доступна бесплатно для всех посетителей”, – говорится в сообщении.

Сергей Якунин, IT-разработчик, пояснил, что для начала экскурсии достаточно использовать навык “Алиса”. Искусственный интеллект, в виде голосового помощника по имени “Алиса”, проводит экскурсию по зоопарку. Этот проект не имеет аналога в Московском зоопарке. Имеется только аудиоплеер, и он раздается бесплатно. Он пояснил, что есть только один аудиоплеер, и он выдается за деньги. С его помощью можно заказывать экскурсии для групп и оставлять отзывы о впечатлениях от посещения зоопарка. Этот мини-зоопарк специализируется на размножении и содержании экзотических и местных птиц и животных.