 

Голосовой помощник Алиса из Марий Эл начала проводить бесплатные экскурсии по миниатюрному зоопарку

12.08.2022, 6:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Голосовой помощник Алиса начала проводить бесплатные экскурсии в мини-зоопарке имени Г.Г. Гибадуллина Медведева в Марий Эл.
Об этом в четверг пояснила пресс-служба администрации Медведева. Теперь голосовой помощник Алиса проводит экскурсию по зоопарку. Вам нужно только выполнить навык, и Алиса предоставит вам информацию о животных.

Эта услуга доступна бесплатно для всех посетителей”, – говорится в сообщении.

Сергей Якунин, IT-разработчик, пояснил, что для начала экскурсии достаточно использовать навык “Алиса”. Искусственный интеллект, в виде голосового помощника по имени “Алиса”, проводит экскурсию по зоопарку. Этот проект не имеет аналога в Московском зоопарке. Имеется только аудиоплеер, и он раздается бесплатно. Он пояснил, что есть только один аудиоплеер, и он выдается за деньги. С его помощью можно заказывать экскурсии для групп и оставлять отзывы о впечатлениях от посещения зоопарка. Этот мини-зоопарк специализируется на размножении и содержании экзотических и местных птиц и животных.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.12.21 / Рыбий жир не помогает от депрессии — американские ученые

08.06.22 / В трех районах Москвы вместо незаконных самостроев появились детские площадки и сквер

30.08.21 / Младший сын Виктории и Дэвида Бекхэм впервые вышел в свет с девушкой

13.11.20 / Независимые ученые утверждают – мы живем в 1723, а не в 2020 году

19.04.21 / Следственный комитет Белоруссии вызвал Джо Байдена на допрос по делу о покушении на Александра Лукашенко

02.02.22 / Против Лукашенко подали иск в Гаагский суд: каковы шансы у стороны обвинения

09.01.22 / Мнение: Свой автосервис в СССР

11.10.21 / Комплекты украшений, неправильные очки и не только: мелкие ошибки в выборе аксессуаров, которые делают нас старше

15.12.21 / Гела Месхи балует дочь от Екатерины Климовой

26.05.22 / Мнение: Периферийный конфликт на истощение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика