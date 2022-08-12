США готовятся к насилию в ответ на обыски в поместье Трампа

Американские власти после обыска в его флоридском поместье Мар-а-Лаго теперь готовятся к насилию во время акций протеста в поддержку бывшего президента США Дональда Трампа.

Об этом пояснила в четверг телекомпания Эй-би-си. Читайте такжеФБР в поместье Дональда Трампа. Обыск в Мар-а-Лаго: “Обыск вызвал обеспокоенность по поводу призывов к насилию и протестов в Америке”, – вот что известно.

Правоохранительные органы США отслеживают интернет на предмет угроз и языка ненависти и готовы к ответным действиям.

Некоторые предположили, что протесты будут проходить в Мар-а-Лаго, и спросили, когда может начаться стрельба. В среду Кристофер Врэй из ФБР выступил перед журналистами Небраски, осудив угрозы в адрес полицейских, появившиеся после событий в поместье Трампа.