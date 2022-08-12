 

Организация III Всемирных кадетских игр в Санкт-Петербурге была высоко оценена вице-президентом CISM

12.08.2022, 6:10, Разное
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III Всемирные кадетские игры Международного совета военного спорта (CISM) прошли в Санкт-Петербурге с 5 по 11 августа. Они прошли в соответствии с самыми строгими международными стандартами. На состоявшейся в четверг пресс-конференции в ТАСС свое мнение высказал вице-президент CISM Africa генерал-майор Майкано Абдулахи из Нигерии (Нигерия).
Это просто мировой рекорд по теме подготовки к таким соревнованиям. Мы были ошеломлены. Российская делегация заслуживает особого упоминания”.

Майкано Абдуллахи сказал, что они не просто профессионалы. Они также увлечены своим делом и стремятся достичь поставленных целей точно и качественно”. Николай Панков (заместитель министра обороны России), заявил, что место проведения Игр было выбрано тщательно. Санкт-Петербург обладает прекрасной спортивной инфраструктурой и имеет долгую историю приема международных делегаций. В соревнованиях приняли участие 576 спортсменов, представляющих 20 стран.

Панков заявил, что было разыграно 94 комплекта медалей, и сборная Российской Федерации выиграла соревнования, завоевав 145 золотых медалей. Панков также заявил, что готов сотрудничать с руководством CISM по вопросам будущего сотрудничества, в частности, по проведению Всемирных кадетских игр. В 2010 году Турция впервые принимала Всемирные кадетские игры. Первые соревнования прошли в Турции в 2010 году.


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