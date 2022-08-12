 

Мнение: Психологика событий. 11 августа. Стыдно быть слабым

12.08.2022, 5:00, Разное
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Возобновил старую рубрику! Хорошо. Сегодня – про нашумевшее предложение Зеленского возвращать укрывшихся на Западе россиян обратно в Россию, “чтобы они там воздействовали на правительство”.

Предложение вызвало бурю негодования буквально во всех русскоязычных и даже эмигрантских блогах – но так ли Зеленский неправ? И главное: могут ли россияне, как это сейчас модно на Западе, и дальше изображать из себя самых слабых, бедных и никчемных – или они в любом случае обречены проиграть это соревнование?

Источник: Размышления вольного социолога


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