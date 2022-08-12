Военные действия вблизи Запорожской АЭС могут привести к ядерной катастрофе

На Запорожской атомной электростанции , которая в настоящее время находится на территории, оккупированной Россией, сложилась крайне тревожная ситуация.

Военные действия в любой момент могут привести к ядерной катастрофе. Об этом членов Совета Безопасности ООН предупредил Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси. Он призвал Совбез содействовать доступу Миссии МАГАТЭ к ЗАЭС. Гросси сам готов ее возглавить.

Запорожская АЭС – самая крупная в Европе атомная электростанция. Она расположена в городе Энергодар в северо-западной части Запорожской области, на Каховском водохранилище у левого берега реки Днепр. Днепр впадает в Черное море, которое, в свою очередь несет воды в Средиземное море. Сегодня ЗАЭС находится под контролем России. МАГАТЭ не имело возможности посетить оккупированную российскими войсками станцию с тех пор, как началась война в Украине. В минувшие выходные и Москва, и Киев обвинили друг друга в обстрелах Запорожской АЭС.

Выступая в Совете Безопасности ООН, глава МАГАТЭ выразил серьезную озабоченность по поводу ситуации вокруг Запорожской АЭС.

– На данное время нет немедленной угрозы ядерной безопасности в результате обстрелов или других военных действий. Но ситуация может измениться в любой момент, – заявил Рафаэль Мариано Гросси.

Он подчеркнул, что боевые действия вокруг такого ядерного объекта должны быть остановлены, иначе последствия могут быть крайне тяжелыми.

– Любая ядерная катастрофа абсолютно неприемлема. Мы должны работать на предупреждение такого события, и это – наша общая ответственность, – сказал Глава МАГАТЭ, обращаясь к членам Совета Безопасности ООН.

Он призвал стороны позволить Миссии МАГАТЭ посетить ЗАЭС как можно скорее.

– В настоящее время эта АЭС находится на оккупированной Россией территории. Мы обращаемся к обеим сторонам помочь нам получить разрешение на посещение станции. Я готов возглавить эту миссию как это было, когда мы посещали Южно-Украинскую АЭС и Чернобыльскую атомную электростанцию, – сказал представитель МАГАТЭ.

Он подчеркнул, что без физического присутствия своих инспекторов на объекте МАГАТЭ не может проверить многие серьезные факты. Такие факты могут быть собраны только в ходе посещения станции. Только после этого, сказал Гросси, будет сделана независимая оценка ядерных рисков. Инспекторы должны будут проверить состояние ядерных реакторов и запасы ядерного материла, в том числе хранилище остатков ядерного топлива. Представитель МАГАТЭ подчеркнул, что такая Миссия инспекторов была полезной и для МАГАТЭ и для оператора станции и всех ее сотрудников.

Постпред России при ООН

Заседание Совета Безопасности ООН было созвано по требованию России. Выступая перед его участниками, Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявил, что «в последние дни ВСУ неоднократно обстреливали с использованием тяжелой артиллерии и ракетных систем залпового огня крупнейшую АЭС в Европе – Запорожскую АЭС».

– Происходящее в эти дни на ЗАЭС – кульминация преступных действий киевского режима против ядерной инфраструктуры и персонала, обслуживающего эти объекты, которые на протяжении месяцев оставались без какой-либо международной реакции, – заявил Василий Небензя.

Он заявил, что Россия «поддерживает усилия МАГАТЭ по обеспечению ядерной и физической ядерной безопасности ядерных объектов Украины». Он сказал, что «еще 3 июня российской стороной и руководством Секретариата МАГАТЭ был полностью согласован маршрут и график движения международной миссии Агентства на ЗАЭС».

– Однако в последний момент «красный свет» был включён Департаментом безопасности Секретариата ООН. Поездка была сорвана. Этим воспользовались власти в Киеве для усиления своих провокаций и обстрелов атомной станции, – сказал российский посол. Он выразил надежду на то, что «визит экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС в скором времени всё же состоится».

– Надеемся, что в нынешней ситуации Генсекретарь ООН осознает всю полноту своей ответственности и не станет через подотчётный ему департамент Секретариата или другие звенья ооновского механизма препятствовать проведению этой миссии, – считает Василий Небензя на заседании Совбеза.

Постпред Украины при ООН

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что произошел вооруженный захват Россией крупнейшей в Европе атомной электростанции, на которой сегодня полно военных и оружия.

– Этим оружием обстреливают украинские города и села за Днепром. Вызывает тревогу то, что с целью отвлечения внимания от этого Россия пошла на опасные провокации – устроила обстрел самой АЭС, – подчеркнул Сергей Кислица.

Посол Украины поблагодарил главу МАГАТЭ за обновленную информацию о текущей ситуации вокруг ЗАЭС. Эта информация, как сказал украинский посол, дает понять, что единственный способ устранить ядерную угрозу — это вывести российские войска и вернуть станцию под законный контроль Украины. Украинский дипломат напомнил, что Запорожская АЭС оккупирована Россией с 4 марта, а ее персонал работает под прицелом.

Украина, по словам Кислицы, настаивала на необходимости отправки миссии МАГАТЭ на площадку ЗАЭС и согласовывала условия такой поездки.

– Мы глубоко сожалеем, что такой визит до сих пор не состоялся из-за деструктивной позиции России. Несмотря на свои публичные заявления, оккупанты прибегли к манипуляциям и необоснованным условиям визита миссии, а также к обстрелу ЗАЭС и Энергодара, что сделало визит пока невозможным, – сказал Постпред Украины.

Он отверг обвинение со стороны России в адрес Украины и Генерального секретаря ООН и Секретариата ООН в том, что они задерживают направление Миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Сергей Кислица предложил включить в состав Миссии МАГАТЭ военных экспертов в связи «с продолжающейся милитаризацией площадки ЗАЭС российскими вооруженными силами, ее обстрелов и последующего повреждения, и минирования определенных ее участков».

– Совершенно очевидно, что провокационная российская практика обстрелов ЗАЭС и города Энергодар представляет собой беспрецедентную угрозу ядерной безопасности для Украины, Европы и всего мира. Россия должна строго соблюдать законы и обычаи войны, в том числе касающиеся атомных объектов, –заявил украинский посол.