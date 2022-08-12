 

Россия и Индия избавляются от доллара во взаимной торговле

12.08.2022, 5:03, Разное
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Индийские компании всё реже закупают российские уголь и нефть с помощью долларов, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. По словам экспертов, это связано с желанием бизнеса заранее застраховать себя от рисков возможного ужесточения антироссийских санкций.


AP

Индийские предприятия всё реже используют доллары для оплаты российского угля, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Как отмечает издание, уход от доллара обосновывается нежеланием попасть под введённые Вашингтоном антироссийские санкции.

При этом с момента начала украинского кризиса Индия резко нарастила закупки российских угля и нефти, пишет издание. Это помогает РФ смягчить негативный эффект от санкций. В июле РФ стала третьим по объёму поставщиком угля в Индию, а в июне — вторым поставщиком нефти.

Как пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten, в качестве основной валюты в расчётах используется юань. Также расчёты проводятся в гонконгских долларах, евро и дирхамах. Обоюдная торговля также может проходить и в индийских рупиях: такое решение было принято индийским ЦБ.

По мнению представителей двух действующих в Индии коммерческих фирм, объёмы расчётов за российский уголь в национальной валюте будут расти и дальше. Причина заключается в том, что банки и бизнес будут стремиться застраховать себя от возможного дальнейшего ужесточения санкций. На данный момент покупка российского угля за доллары не является нелегальной для индийских компаний, отмечает издание. 


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