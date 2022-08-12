 

Отчёт Amnesty International неудобен для Киева, но «лживым» он от этого не становится – впрочем, на действия России она не реагирует

12.08.2022, 5:03, Разное
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Критика Украины и её западных союзников в адрес недавного отчёта Amnesty International неоправдана, считает Politico. Как отмечает издание, любая правозащитная организация должна сохранять объективность и не быть избирательной. Отчёт о военных преступлениях ВСУ политически невыгоден Киеву, отмечает Politico, однако лживым от этого он не становится.


AP

Сейчас организацию Amnesty International обвиняют в том, что её представители «осуждают жертв» и выступают в роли «полезных идиотов» для Владимира Путина, пишет Politico. Всё это из-за отчёта, в котором Amnesty International критиковала способы ведения войны со стороны украинской армии. Однако неверно обвинять Amnesty International из-за их критики в адрес Киева, считает издание.

Politico напоминает, что ранее Amnesty International не раз выпускала отчёты с критикой в адрес российских войск. Однако единственный отчёт, в котором говорилось о том, что ВСУ подвергают опасности жизни гражданских, размещая вооружения в жилых застройках, вызвало резкую реакцию как на Украине, так и на Западе. Дошло даже до того, что главе украинского подразделения Amnesty International Оксане Покальчук пришлось уйти в отставку.

Однако обвинения Amnesty International в «пророссийской направленности» — это нонсенс, пишет Politico. Любая организация по защите прав человека должна применять одинаковые стандарты для всех сторон конфликта и не закрывать на что-либо глаза. Politico напоминает, что в прошлом Amnesty International осуждали за критику США после арестов и отправок без суда в тюрьму Гуантанамо подозреваемых в совершении теракта 11-го сентября 2001 года, а также за сравнение отношения Израиля к жителям Палестины с апартеидом.

Отчёт Amnesty International может быть политически неудобен для Украины и её западных союзников, однако от этого он не становится неправильным или лживым, пишет Politico. В организации заявили, что зафиксировали многочисленные случаи размещения украинскими военными техники в школах и больницах, а также ведения боевых действий в жилых кварталах. Как отмечает издание, зрелой реакцией на подобный отчёт стало бы извлечение уроков и улучшение работы по эвакуации гражданского населения.


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