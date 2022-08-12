Небензя объяснил, почему Россия отказывается выводить войска с территории ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция при демелитаризации стала бы уязвимой для провокаций и террористических атак, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя призыв генсека ООН Антониу Гутерриша к демилитаризации ЗАЭС.

«Демилитаризация станции сделала бы ее уязвимой для всех, кто хотел бы явиться туда с неизвестными целями. Мы не можем исключать провокации и террористические атаки на станцию. Мы должны сохранить станцию», – цитирует Небензю ТАСС. То есть, российские войска категорически отказывается покидать территорию станции.

Он добавил, что ожидает, когда генсек разъяснит суть своего предложения о создании периметра безопасности вокруг ЗАЭС.

Гутерриш сообщил о необходимости согласования на техническом уровне безопасного периметра вокруг ЗАЭС для обеспечения безопасности района.

«Я не понимаю, что он имеет в виду под этим предложением. Пусть он объяснит, что он подразумевает под этим периметром», – цитирует постпреда РИА «Новости».

В четверг администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.

Пять ракет попали в район пожарной части рядом с ЗАЭС, здание МЧС получило сильные повреждения. В результате обстрела повреждения получило оборудование для охлаждения ядерных реакторов.

В МАГАТЭ отметили, что сейчас непосредственной угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС нет, но призвали прекратить любые военные действия, угрожающие станции, разрешить инспекцию независимых экспертов и вывести российские войска.

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