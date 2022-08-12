 

В Запорожской области сказали, кто отдает приказы об атаке на ЗАЭС

12.08.2022, 3:54, Новости дня
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Атаки на Запорожскую атомную электростанцию совершаются по приказу из Лондона и Вашингтона, Киев является лишь исполнителем, сообщил член главного совета Запорожской области Владимир Рогов.

«Приказы атаковать Запорожскую АЭС отдаются в Британии и США, именно они курируют режим (Владимира) Зеленского, который по факту является лишь исполнителем», – сообщил Рогов в беседе с РИА «Новости».

Он добавил, что обстрелы ЗАЭС проводятся, чтобы остановить продвижение союзных сил РФ и республик Донбасса, так же Киев манипулирует ядерной угрозой перед ЕС.

Чтобы прекратить обстрелы, нужно освободить населенные пункты Никополь, Марганец и Томаковка Днепропетровской области. «Именно оттуда украинские террористы ведут обстрелы атомной станции», – заключил представитель администрации региона.

В четверг администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.

Пять ракет ВСУ попали в район пожарной части рядом с ЗАЭС, здание МЧС получило сильные повреждения. В результате обстрела повреждения получило оборудование для охлаждения ядерных реакторов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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