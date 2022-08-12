 

В США три четверти граждан оказались недовольны положением дел в стране

12.08.2022, 4:54, Новости дня
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Большая часть жителей Соединенных Штатов недовольны текущим положением дел в государстве, такие результаты показал опрос телеканала Fox News.

«75% не удовлетворены тем, как развиваются события в стране сейчас», – цитирует сообщение телеканала РИА «Новости».

Показатель поднялся с 67% в мае и с 53% в апреле 2021 года.

За последние 15 месяцев число недовольных демократов выросло до 56%. В первые 100 дней президентского срока Джозефа Байдена таковых было лишь 20%.

Опрос проходил с 6 по 9 августа вместе с Beacon Research и Shaw & Company Research. В нем участвовали 1002 зарегистрированных избирателя, погрешность составляет 3%.

Ранее опрос телекомпании ABC показал, что 69% американцев заметили ухудшение состояния экономики США.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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