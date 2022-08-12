В Москве прошли съемки фильма Киностудии имени Горького. Фильм “Как я встретил ее маму” киностудии имени Горького

Режиссер фильма “Как я встретил ее маму” Егор Сальников в четверг приступил к съемкам в Москве. Комедия носит рабочее название “Как я встретил ее маму”. По традиции в первый день работы съемочная группа разбила табличку с названием фильма и именами тех, кто к нему причастен.

Это не фильм о Кавказе. Но это не Кавказ. В данном случае это красивый фон. Он о человеческих отношениях, о любви, о том, как важно не лгать друг другу. Фильм также фокусируется на связи. Хотя это комедия, я предпочитаю лирические комедии. Комедия не о сатире или эксцентричности, а о людях. “Данелия передает вам привет”, – сказал режиссер ТАСС.

По сюжету ленты, молодая кавказская девушка встречает русского, и они женятся. Однако ее мать выступает против брака. Тогда невесту решают похитить. Левон Айрапетян (сценарист фильма) рассказал, что в фильме произошли и другие события. “Случайно они похищают мать невесты вместо ее настоящей и привозят ее на Кавказ. Если разобрать историю, то она о том, как каждый человек, независимо от его национальности и места рождения, решает эти проблемы.

Это отношения, которые мы поддерживаем с нашими родителями и старшими поколениями. Любая ситуация подвержена непониманию. По словам сценариста, история рассказывает об экстремальной ситуации, когда родители не слушаются, а дети не слушаются.

В фильме снимаются Грант Тохатян и Наталья Щукина. ЕлизаветаКононова – актер, наиболее известный по роли танцора Маленького Большого, UNO. Дмитрий Красилов, который играет друга главного героя, старается во всем его поддерживать. Он спокоен и дружелюбен со всеми, но ему немного слишком комфортно. Он хороший друг и помогает всем. Он поможет любому, кто в этом нуждается.

Съемки будут проходить в Северной Осетии. Режиссер сообщил, что в фильме шесть основных актеров, а также много массовки. Он сообщил, что в съемках примут участие жители осетинского села, местные танцевальные коллективы и музыканты. В картине также прозвучат осетинские народные песни. В прошлом Министерством культуры РФ было определено более 140 проектов для производства национальных фильмов. Эти проекты могут быть субсидированы. Фотография Киностудии имени Горького. В этот список входит фильм “Как я встретил ее маму”, снятый на киностудии имени Горького.