 

В мобильном приложении “Сбера” произошел временный сбой

12.08.2022, 4:45, Разное
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Произошел временный сбой в работе мобильного приложения “Сбербанк Онлайн”, рассказали ТАСС некоторые клиенты Сбербанка.
Однако в пресс-службе Сбербанка заявили, что все системы банка работают нормально. При попытке зайти в приложение появляется всплывающее предупреждение. Эта сеть небезопасна. В сообщении пользователям рекомендовалось подключиться к другой сети.


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