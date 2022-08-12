В мобильном приложении “Сбера” произошел временный сбой

Произошел временный сбой в работе мобильного приложения “Сбербанк Онлайн”, рассказали ТАСС некоторые клиенты Сбербанка.

Однако в пресс-службе Сбербанка заявили, что все системы банка работают нормально. При попытке зайти в приложение появляется всплывающее предупреждение. Эта сеть небезопасна. В сообщении пользователям рекомендовалось подключиться к другой сети.