 

Клубы РПЛ проголосовали за трансляцию Кубка России от Яндекс ТВ и Матч ТВ

12.08.2022, 4:45, Разное
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Клубы российской премьер-лиги проголосовали за выбор компании “Яндекс” в качестве вещателя Кубка РФ по футболу. Подавляющим большинством голосов предпочтение было отдано “Матч ТВ” и “Яндексу”.
Клубы РФПЛ большинством голосов выбрали модель коммерческого партнерства “Яндекс”/”БетБум” – комментарий ТАСС.

Алаев заявил, что матчи будут распределены между “Яндексом” и федеральным вещанием. Алаев заявил, что основными факторами выбора стали “желание клубов меняться, новые каналы вещания и завоевание новой аудитории”. Это решение будет направлено на рассмотрение исполкома Российского футбольного союза.


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