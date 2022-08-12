Клубы РПЛ проголосовали за трансляцию Кубка России от Яндекс ТВ и Матч ТВ

Клубы российской премьер-лиги проголосовали за выбор компании “Яндекс” в качестве вещателя Кубка РФ по футболу. Подавляющим большинством голосов предпочтение было отдано “Матч ТВ” и “Яндексу”.

Клубы РФПЛ большинством голосов выбрали модель коммерческого партнерства “Яндекс”/”БетБум” – комментарий ТАСС.

Алаев заявил, что матчи будут распределены между “Яндексом” и федеральным вещанием. Алаев заявил, что основными факторами выбора стали “желание клубов меняться, новые каналы вещания и завоевание новой аудитории”. Это решение будет направлено на рассмотрение исполкома Российского футбольного союза.