Мнение: США готовятся закрыть Китаю доступ к ПО для проектирования передовых полупроводниковых чипов

США готовятся закрыть Китаю доступ к ПО для проектирования передовых полупроводниковых чипов

Интернет-ресурс Protocol со ссылкой на собственные источники докладывает, что Администрация Байдена планирует заблокировать экспорт в Китай программного обеспечения для проектирования чипов на транзисторах нового поколения — с каналами, полностью окружёнными затвором или Gate All Around (GAA). У США вызывает опасение то обстоятельство, что технология GAA позволит Китаю создать чип искусственного интеллекта выдающейся производительности.

Первой транзисторы со структурой GAA совсем недавно начала выпускать компания Samsung в виде 3-нм продукции. Компания TSMC начнёт внедрять аналогичные структуры, начиная с 2-нм техпроцесса. Intel тоже готова в будущем примерить эту технологию (в её терминологии — RibbonFET) на техпроцессах Intel 20A и Intel 18A. Китайцы пока не были замечены в намерении осваивать технологию GAA, но со временем это наверняка бы произошло.

В общем случае GAA-транзисторы имеют каналы в виде наностраниц или нанопроводов, которые окружены затвором со всех четырёх сторон, что снижает токи утечки и повышает производительность. Также технология позволяет гибко настраивать характеристики транзисторов, просто изменяя размеры каналов и их количество. Для транзисторов с небольшими по сечению каналами, что происходит при снижении технологических норм производства ниже определённого уровня (2–3 нм), переход на круговой затвор представляется вполне естественным и экономически оправданным шагом.

США уже запретили поставки в Китай литографического оборудования поколения EUV, что само по себе затруднит китайцам освоение технологических норм производства менее 7 нм. Предложение запретить поставлять в Китай программное обеспечение для проектирования чипов с транзисторами GAA станет страховкой от того, что китайские передовые проекты вообще будут разрабатываться, например, для производства на линиях TSMC, чего нельзя исключать невзирая на контроль и санкции.

Пока Администрация Байдена поручила профильным министерствам только предварительно проработать вопрос блокировки поставок в Китай программных инструментов в части проектирования GAA-транзисторов. Однако власти США полны решимости пойти на такой шаг и могут объявить о своём решении в ближайшие недели или даже дни, считает источник.

Производителей инструментов проектирования — компании Cadence, Synopsys и других, подобное положение дел вряд ли обрадует. Они зарабатывают на китайских проектировщиках до 20 % своей годовой выручки и ограничивать продажу в Китай программ для автоматического проектирования чипов — это терять в доходах и прибыли. Впрочем, их согласие будут спрашивать в последнюю очередь. В Китае это понимают и потихоньку создают собственные инструменты проектирования.

https://3dnews.ru/1071921/ssha-gotovi-zablokirovat-kitayu-dostup-k-proektirovaniyu-chipov-s-tranzistorami-sleduyushchego-pokoleniya – цинк

Рыночек порешает.

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