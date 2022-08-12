Разработчик новой крылатой ракеты Х-69 назвал подходящие под нее истребители

Новая авиационная крылатая ракета Х-69 может применяться на всех российских перспективных многоцелевых истребителях, включая Су-57 и Су-75 (Checkmate), сообщили в пресс-службе корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).

«Многофункциональная малозаметная высокоточная авиационная крылатая ракета нового поколения Х-69 предназначена для боевого применения в составе перспективного авиационного комплекса – перспективного многоцелевого истребителя, а также с самолетов типа Су-57, Су-75, Су-30МК, Су-34, Су-35, МиГ-35, МиГ-29К и других, оснащенных БРЭО (бортовое радиоэлектронное оборудование), адаптированных для подготовки ракеты к пуску и оборудованных авиационным катапультным устройством типа АКУ-58 (УВКУ-50)», – цитирует сообщение корпорации ТАСС.

Ранее сообщалось, что КТРВ впервые представит новую авиационную крылатую ракету Х-69 в рамках международного форума «Армия-2022».

Международный военно-технический форум «Армия-2022» пройдет с 15 по 21 августа в подмосковном выставочном центре «Патриот». Организатором мероприятия выступает Минобороны России.

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