Стало известно о «почти согласованном» документе по СВПД

Текст соглашения по иранской ядерной сделки почти согласован сторонами, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Стороны, похоже, подошли к финалу: либо провальному, либо успешному. И длительных переговоров в обозримом будущем, по всей видимости, не будет», – сообщил Ульянов в беседе с «Известиями».

Он пояснил, что Тегеран уточнял детали по отдельным строчкам документа. Дипломат отметил, что соглашение представляет собой вариант, «когда в принципе все довольны», но при этом «все испытывают определенную неудовлетворенность» по некоторым положениям документа.

«Но это значит, что пакет хороший, взвешенный, так и должно быть в ходе многосторонних переговоров», – сказал Ульянов.

Ранее в августе Ульянов сообщал, что был распространен финальный текст проекта соглашения СВПД.

Ранее в Иране заявляли, что вернутся к полному исполнению обязательств в рамках совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), когда получат от США гарантии экономической выгоды от этого.

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