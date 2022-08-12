Источник сообщил о поисках секретных ядерных данных в поместье Трампа

ФБР пыталось найти в поместье 45-го президента США Дональда Трампа документацию, связанную с ядерным оружием, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Обыск говорит о глубокой тревоге действующего руководства администрации страны по поводу засекреченной информации, которая может попасть в чужие руки, сказал источник Washington Post, передает ТАСС.

Напомним, сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа во Флориде, предположительно, в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с документами. В офисе Трампа сотрудники ФБР вскрыли сейф. Представители правоохранительных органов, по данным СМИ, изъяли несколько коробок с предметами и документами. В Белом доме заявили, что узнали об обыске только из СМИ. При этом сам Трамп уверен, что президент США Джо Байден знал о предстоящих обысках.

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