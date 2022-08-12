По мнению Русской православной церкви, список биометрических данных России должен быть скрыт от посторонних

Для защиты результатов медицинских исследований важно создать конфиденциальный список биометрических данных.

Такое мнение высказал в четверг Вахтанг Кипшидзе (заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ). Список биометрической информации не является закрытым и доступен для всех.

По ней можно определить личность человека, а также его национальность и наследственность.