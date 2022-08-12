 

По мнению Русской православной церкви, список биометрических данных России должен быть скрыт от посторонних

12.08.2022, 3:20, Разное
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Для защиты результатов медицинских исследований важно создать конфиденциальный список биометрических данных.
Такое мнение высказал в четверг Вахтанг Кипшидзе (заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ). Список биометрической информации не является закрытым и доступен для всех.

По ней можно определить личность человека, а также его национальность и наследственность.


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