Барецкий: Шнуров родил ребенка для примера олигархам

Недавно стало известно, что Сергей Шнуров не так давно стал отцом в четвертый раз. Его бывший коллега Стас Барецкий уверен, что родил ребенка рокер для примера олигархам.

Сергей Шнуров известен любовью к женщинам, сейчас музыкант состоит в четвертом браке. Также артисту приписывали роман с 15-летней на тот момент актрисой кино Оксаной Акиньшиной. Недавно супруга лидера рок-группировки «Ленинград» Ольга Абрамова, дочь миллиардера Валерия Абрамова, родила возлюбленному малыша.

Испытать радость отцовства Сергей Шнуров решился потому, что имеет уверенность в завтрашнем дне. Таким образом артист также показал некий пример для самых богатых людей страны. Сейчас многие олигархи РФ впали в панику из-за введенных против страны санкций со стороны Запада. Они в растерянности и бояться потерять свои капиталы, не зная, что делать дальше. Каждый боится внезапно обнищать и остаться без средств к существованию, особенно привыкшие к роскошной жизни.

Очередное, четвертое в его жизни, отцовство Шнурова показывает его жизненную позицию. Как комментирует ситуацию Стас Барецкий, продолжающий дружеские отношения с коллегой, «вместо долларов всего лишь будут в обиходе юани». Также отметил колоритный музыкант и стойкость Шнурова, который сумел не спиться, как другие, и остается «на коне» даже сейчас.

Следует отметить, что, по информации СМИ, Сергей Шнуров с семьей все же покинул территорию Российской Федерации. Однако продюсер Алексей Остудин опровергает такие слухи, называя Шнурова патриотом. Он заверил, что музыкант вернется в страну, поскольку уже в сентябре у него запланированы концерты.