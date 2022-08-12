Мнение: Возьмите её, вот она!

Шольц потребовал у России срочно забрать у Германии турбины "Сименс" для "Северного потока".

«Прекратите с иллюзорными аргументами говорить, что вы не хотите её, возьмите её, вот она!»

Позиция России остается неизменной, в условиях санкций поставки оборудования "Сименс" не соответствуют условиям контракта. По факту, немцам издевательски предлагают разбираться с последствиями собственных санкций самостоятельно и помогать Германии обходить ее же собственные санкции против России "Газпром" не собирается.

Все это происходит на фоне воплей капитанов крупного бизнеса Германии, которые требуют от разноцветной коалиции Шольца решить вопрос с поставками газа на зиму, так как Германия газовый кризис зимой конечно переживет, но в случае с немецкой промышленностью, выживут не только лишь все. Поэтому через своих лоббистов в бундестаге и через публичные призывы в прессе, крупный немецкий капитал требует от Шольца решения проблемы. Отсюда и унизительные требования Шольца забирать немецкую турбину в обход немецких санкций. Другой вопрос, что РФ понимает все трудности Шольца и не спешит ему навстречу, наблюдая, как давление внутри Германии на Шольца и компанию нарастает.

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