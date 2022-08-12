 

Неизвестный с мачете в Британии ранил нескольких человек

12.08.2022, 2:30, Новости дня
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В Ливерпуле полицейские задержали мужчину, напавшего с мачете на горожан у стадиона «Энфилд», сообщила полиция графства Мерсисайд.

Нападавший успел ранить нескольких человек, их доставили в больницу, где им оказывается лечение, точное число пострадавших не раскрывается, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение полиции.

Правоохранители считают, что нападение не связано с терроризмом, у подозреваемого могут быть проблемы с психикой.

В июне 2020 года результате нападения в британском городе Рединг три человека погибли после нападения мужчины с ножом, еще трое получили серьезные ранения. Нападавшего приговорили к пожизненному заключению.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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